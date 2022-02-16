Індексація пенсій та ремонт шкільних їдалень: що прийняв Кабмін

Кабмін 16 лютого розпочався з розгрому чуток про "вторгнення", яке так і не відбулося, та привітань українців з днем національного єднання, повідомляє Страна UA.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців "вірити в армію та державу", а також оголосив, що зміцнюватиметься система територіальної оборони, яка має стати ще однією лінією захисту.

Що ухвалив Кабмін 16 лютого

Індексація пенсій

Кабмін ухвалив постанову щодо індексації пенсій у 2022 році. Такий документ уряд приймає щорічно та без нього запуск перерахунку пенсій неможливий.

Нагадаємо: щорічно пенсії індексуються з розрахунку коефіцієнта, що визначається як 50% показника зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують перерахунку, та 50% зростання споживчих цін за попередній рік.

Щодо зарплатної частини формули, то тут показник зростання - 17,52%. Причому середню зарплату Кабмін порахував із коефіцієнтом 1,14.

У результаті коефіцієнт індексації пенсій цього року - 14% (10% інфляції плюс 17,52% зростання зарплат поділити на 2). Це досить багато – торік пенсії проіндексували на 11%.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, середня надбавка до пенсії для тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за віком, становитиме 360 гривень, мінімальна – 100 гривень.

Також під час перерахунку пенсій врахують програми уряду щодо призначення доплат до пенсій окремим категоріям пенсіонерів, зокрема, за наявність великого страхового стажу (30 років для жінок та 35 для чоловіків), особам з інвалідністю першої групи, пенсіонерам, яким при перерахунку нарахували менш як 100 гривень.

Для українців із великим страховим стажем чи інвалідністю мінімальна пенсія становитиме 2300 гривень, а мінімальна пенсія для людей із меншим страховим стажем – 2100 гривень. У такому ж розмірі встановили мінімальний розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію. У цій же постанові прописали розмір допомоги для багатодітних сімей – 2100 гривень на кожну дитину (зараз – 1700 гривень).

Зазначимо, що це вище за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (1934 гривні), до якого раніше були прив'язані такі пенсії. І на Кабміні цей факт особливо наголошували.

Чорнобильці та військові цього року також підпадають під індексацію. Середня доплата для чорнобильців становитиме 1100 гривень, для військових – 705 гривень.

Українці, старші 80 років отримуватимуть доплату 570 гривень, старше 75 років – 456 гривень.

Доплатити обіцяють і українцям, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, та раніше не мали права на індексацію. Щоправда, надбавки дуже скромні – лише по 135 гривень.

На забезпечення індексації у 2022 році піде понад 37 млрд гривень бюджетних коштів, які виділять Пенсійному фонду. При цьому ПФ і так дефіцитний (близько 200 млрд). Тобто, на фінансування пенсій з бюджету йтиме дедалі більше коштів.

Пенсії для НАБУ та Бюро економічної безпеки

Уряд вирішив завчасно подбати про пенсії співробітників НАБУ та Бюро економічної безпеки.

У новій ухвалі Кабміну їх прирівняли до військовослужбовців та поліції. Місяць служби їм зараховуватиметься до стажу як півтора.

Для службовців, які мають спеціальні звання БЕБ та членів їхніх сімей пенсія нараховуватиметься виходячи з грошового забезпечення з урахуванням окладу, доплат за звання, вислугу років, щомісячних доплат та премій.

Також додали пункт, що у трудовий стаж враховується час перебування у полоні чи заручниках, якщо за цей час людина не вчинить "злочинів проти миру та людства".

Стипендії дітям загиблих журналістів

Кабмін схвалив проєкт президентського указу щодо призначення стипендій дітям загиблих журналістів.

У списках претендентів Юлія Гурняк, донька журналіста Віктора Гурняка (загинув у 2014 році у Луганській області) та Єдена Чернікова, донька Олександра Чернікова (загинув у 2015 році у бою за Донецький аеропорт, працював на телеканалах Дніпра та "24 каналі").

Стипендії виплачуються рік, для продовження потрібне повторне рішення.

Виплати будуть йти за бюджетною програмою, на яку передбачено близько 4,2 млн гривень.

"Повітряний експрес" приземлили

Розрекламований у минулі роки "Повітряний експрес" з Києва до аеропорту "Бориспіль" переживає не найкращі часи.

Кабмін затвердив виділення коштів Дирекції з будівництва та управління національного проєкту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону на погашення заборгованості із зарплат, платежі до бюджету, вирішення питання щодо припинення договорів щодо "Повітряного експреса" та припинення діяльності підприємства.

ДП "Нацпроєкт "Повітряний експрес" загрузло в боргах. Тільки із зарплат борги тягнуться з 2016 року і перевищили 600 тисяч, а щодо ЄСВ - 222 тисячі. Борги перед бюджетом - близько 2 млрд грн.

У постанові зазначено, що Держказначейство має забезпечити виплати згідно з планом. Але конкретних сум не названо, на що звернув увагу Мінфін у своїх зауваженнях до проєкту.

Зазначимо, що держпідприємство, яке планується ліквідувати, розробляє також техніко-економічне обґрунтування проєкту "Міська кільцева автомобільна дорога навколо Києва від Московського шосе до автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Должанський". Що буде з цим проєктом – поки що неясно.

Бригади з цивільної оборони

Хоча "вторгнення", яким лякали Україну так і не відбулося у призначені іноземними ЗМІ терміни, Кабмін вирішив посилити цивільну оборону. У постанові уряду зазначено, що галузеві спеціалізовані служби можуть створюватися у системі центрального органу виконавчого реагування на надзвичайні ситуації державного рівня.

Територіальні служби будуть відповідальні за об'єкти житлово-комунального господарства, організацію шляхів евакуації, житловий фонд, об'єкти доброустрою, тепло- та водопостачання.

Соціальні притулки

Кабмін вніс зміни до своєї ухвали про центри соціально-психологічної допомоги. Додали пункти про те, що такі центри можуть надавати послуги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема постраждали від торговців людьми, причому як громадянам України, так і іноземцям. Послуги призначатимуться за індивідуальним планом. Вказано, що мають бути створені умови для перебування сімей з дітьми, також їм надаватимуть медичну допомогу. Тобто йдеться про створення притулків, які на сьогодні в Україні відсутні, — зазначено в пояснювальній записці. На місця в таких притулках можуть претендувати, зокрема, біженці, оскільки, щоб отримувати допомогу, досить просто вважати себе постраждалими від торговців людьми, не надаючи жодних доказів.

Фінансування переклали на місцеву владу та благодійників. Як зазначено у висновках Мінфіну, це сприятиме зниженню витрат державного бюджету в сумі 3,6 млрд гривень. Ось тільки чи знайдуть на місцях гроші на захист постраждалих людей – питання є відкритим.

Аліменти по-новому

Кабмін вніс зміни до порядку виплати аліментів.

Зараз від аліментника, який виїжджає за кордон на ПМП, вимагають оплати за весь період по досягненню дитиною повноліття, виходячи з її зарплати за останній місяць роботи або п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму. За новою схемою, якщо офіційної зарплати немає, доведеться платити за середньою зарплатою у регіоні, де мешкав аліментник до від'їзду за кордон. Сума в цьому випадку буде більшою, ніж на цей момент.

Те саме за працюючим за кордоном - аліменти нараховуватимуться, виходячи із середньої зарплати по регіону, де жила людина до від'їзду за кордон, а не з п'ятиразового неоподатковуваного мінімуму, як зараз. Якщо з країною, де працює аліментник, Україна підписала договір про правову допомогу, аліменти нараховуватимуться за спеціальною схемою. Раніше цього пункту не було.

Водночас, на аліментників-пенсіонерів послабили навантаження. Наразі при нарахуванні аліментів не враховують надбавки до пенсії особам з інвалідністю. По-новому не братимуть до уваги також надбавки за догляд за непрацездатними громадянами.

Відповідальність за псування землі

Кабмін вніс зміни до методики, за якою визначатимуть збитки, завдані внаслідок самовільного захоплення земельних ділянок, використання землі не за цільовим призначенням, псуванням ґрунтів тощо.

Власне, коригування не так багато. В обґрунтування формули, за якими вважають збитки, додали, що застосовуватись вона може також для ділянок, за якими порушено режим, нормативи та правила використання землі. Раніше у формулюванні було лише нецільове використання землі. Тобто тепер формулювання ширше, отже, і притягти до відповідальності можна буде більшу кількість порушників.

Так само по чорнозему. Раніше вважали збитки за зняття родючої кулі ґрунту, тепер залучатимуть і за її порушення чи використання без документів із землеустрою.

Додали пункт про те, що підставою для нарахування збитків є матеріали справи про адміністративне правопорушення, зокрема акт перевірки чи протокол про адмінпорушення.

Ще один новий пункт - за коефіцієнтами для "інших земель некомерційного використання" (2), просто "інших земель" (1) та територій з особливим режимом використання (4). У чинному порядку їх не було.

Громадський контроль для НАБУ

Кабмін затвердив положення про Раду громадського контролю при НАБУ та порядок її формування.

Вказано, що члени Ради братимуть участь у роботі НАБУ на громадській основі та безкоштовно, формування Ради відбудеться шляхом рейтингового інтернет-голосування. Тобто, НАБУ матиме можливість сформувати новий орган під себе.

Рада при НАБУ проводитиме громадський моніторинг роботи антикорупційного бюро, організовуватиме публічні заходи та ін.

У громадській раді буде 15 осіб, яких оберуть на конкурс на два роки.

Приватні клініки зобов'язали "світити" пацієнтів

З подачі МОЗ уряд прийняв постанову, якою зобов'язав приватні клініки та лікарів-практиків працювати з національною електронною системою охорони здоров'я - вносити туди медичну документацію, звітувати про медпослуги. Це обов'язкова умова видачі ліцензії на медичну практику.

Тобто до загального реєстру пацієнтів тепер потраплять і відвідувачі приватних клінік. Враховуючи, що електронну систему захищено вкрай слабо, про що не раз говорили експерти, можливий витік інформації про стан здоров'я не лише українців, які відвідують державні клініки, а й тих, хто лікується у приватних лікарів.

Ремонти шкільних їдалень

Кабмін прописав умови розподілу бюджетної субвенції на модернізацію шкільних харчоблоків. На ці цілі у бюджеті на цей рік закладено 1,5 млрд гривень.

Субвенції розподілятимуть пропорційно до площі регіону та кількості учнів. Гроші можна витрачати на реконструкцію, капремонт харчоблоків, виготовлення проєктної документації, закупівлю обладнання.

Отримати субвенцію може школа, де навчається від 100 осіб (для гірських сіл та населених пунктів на лінії розмежування), 200 осіб (для територіальних громад) або 400 осіб (для Києва та обласних центрів).

Проєкт має реалізовуватись не більше як рік. Також обов'язковою умовою є співфінансування місцевої влади – від 5% від вартості проєкту для сіл до 30% для обласних центрів.

Фонд енергоефективності займеться піаром

Фонду енергоефективності, який має працювати на забезпечення модернізації будівель та житлових будинків, додали підстав для витрачання грошей на свої потреби.

Наразі бюджетні кошти можуть йти на зарплати та податки, купівлю матеріалів та послуг, утримання приміщень та інші обов'язкові платежі. Тобто список є досить коротким.

За новою ухвалою, Фонд енергоефективності зможе витрачати бюджетні гроші також на придбання активів, ремонти офісів, розробку маркетингових комунікацій та кампаній, дослідження ринків, проведення різноманітних PR-заходів, функціонування сайту.

Тобто, з'являється багато нових статей, під які можна списувати чималі суми, при тому, що перевірити ефективність їх використання не так просто.

Фонд для фермерів

Кабмін вирішив питання із ще одним фондом - щодо часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. До сьогоднішнього дня такої структури в Україні не було, її буде створено за рішенням уряду.

Фонд буде небанківською установою з особливим статусом у форматі товариства з обмеженою відповідальністю 100% акцій якого належить державі. Статутний капітал – 200 млн гривень.

Новий фонд вже отримав громіздку абревіатуру - ТОВ ФЧГКСГ і розташовуватиметься на Хрещатику, 24.

Він частково гарантуватиме кредитні зобов'язання для малих та середніх підприємців, які працюють у сфері сільського господарства.

Крім грошей від держави, Фонд зможе отримувати гранти та брати кредити, вкладатися в ОВДП та залучати інші кошти, не заборонені законодавством.

Також зазначено, що статутний капітал надалі може змінюватися, але частка держави (яка на старті - 100%) не повинна бути нижчою за 51%. Тобто можливе залучення приватних інвесторів.

Цікаво, що розмір зарплат працівників Фонду визначатиме голова правління, тобто платитимуть не за схемою бюджетників.

300 мільйонів на віп-перельоти

Кабмін також прописав порядок використання коштів на забезпечення так званих літерних авіарейсів – перельоти найвищих посадових осіб, які забезпечує підприємство "Україна". На ці цілі у бюджеті на 2022 рік закладено майже 300 млн.

Воно організовує рейси за заявками Офісу президента, Кабміну та парламенту.

Кошти підуть утримання літаків, персонал, забезпечення перевезень, авіастрахування.

Співробітництво з освіти з Туреччиною

Кабмін погодив міжурядову угоду про співпрацю щодо освітніх проєктів. З української сторони підписувачем угоди буде міністр освіти Сергій Шкарлет.

Угода передбачає обмін досвідом у сфері освіти та інформаційних технологій, спільні науково-дослідні проєкти, взаємне визнання табелів, довідок, атестатів та дипломів.

Сторони зобов'язалися щорічно видавати стипендії на мовні курси, вищу освіту та наукові дослідження у межах своїх можливостей. Претендентів, які бажають навчатися в Україні чи Туреччині, відбиратимуть на конкурсах.

Зазначимо, що це не перша угода про співпрацю у сфері освіти з Туреччиною – аналогічна була підписана у 1998 році.

План для "Антонова"

Кабмін затвердив фінансовий план підприємства "Антонов" Очікується отримання чистого доходу від реалізації продукції у розмірі 8,4 млрд гривень, чистого прибутку - 925,8 млн гривень. Виплати на користь держави становитимуть 545,9 млн гривень, а капітальні інвестиції - 750 млн грн.

Розділ майна ДПЗКУ

Кабмін віддав майно Державної продовольчо-зернової корпорації у відання Мінекономіки. Йдеться про активи у трьох областях країни. Це елеватори в Донецькій області, комплекс будівель у Кіровоградській області, житловий будинок, свинарник, магазин, адмінбудівлі, залізничні колії, елеватори, бункери у Херсонській області. Вони були повернуті у власність держави за рішенням судів.