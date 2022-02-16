Один з великих банків відкрив представництво у метавсесвіті
Фінансовий холдинг JPMorgan відкрив салон у метавсесвіті Decentraland. Віртуальна локація отримала назву Onyx на честь блокчейн-платформи фінансової установи, повідомляє ForkLog.
Банк представив лаунж-зону в торговому центрі Metajuku разом із звітом, у якому фахівці проаналізували бізнес-можливості у цьому сегменті. Компанія заявила, що стала першим великим підприємством із фінансової сфери, представленим у віртуальному просторі.
«Метавсесвіти, ймовірно, якимось чином найближчими роками проникнуть у кожен сектор, а ринкові можливості оцінюються більш ніж у $1 трлн щорічного доходу. В результаті ми спостерігаємо, як у простір входять компанії всіх форм та розмірів, включаючи Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari та інші», - йдеться у звіті.
У JPMorgan зазначили, що сума витрат на віртуальні товари досягла $54 млрд на рік. За шестимісячний період у 2021 році середня ціна земельної ділянки у метавсесвітах подвоїлася.
«Вона підскочила з $6000 у червні до $12 000 до грудня у чотирьох основних метавсесвітах Web 3.0», — уточнили фахівці банку.
За їх прогнозом, до 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу в секторі досягнуть $18,41 млрд.
Команда JPMorgan вважає, що це призведе до формування цифрової економіки та появи фінансових продуктів, орієнтованих на метавсесвіти.
«Ми віримо, що існуючий віртуальний ігровий ландшафт має елементи, що паралельно працюють у глобальній економіці. Тому наші основні компетенції у галузі транскордонних платежів, обміну валют, створення фінансових активів, торгівлі та зберігання можуть відіграти важливу роль у метавсесвітах», — вважають у JPMorgan.