Один з великих банків відкрив представництво у метавсесвіті

Фінансовий холдинг JPMorgan відкрив салон у метавсесвіті Decentraland. Віртуальна локація отримала назву Onyx на честь блокчейн-платформи фінансової установи, повідомляє ForkLog.

Банк представив лаунж-зону в торговому центрі Metajuku разом із звітом, у якому фахівці проаналізували бізнес-можливості у цьому сегменті. Компанія заявила, що стала першим великим підприємством із фінансової сфери, представленим у віртуальному просторі.

Chilling in JPMorgan's metaverse lounge in Decentraland



They have a Tiger pic.twitter.com/LcTdaLm3Yg - Frank Chaparro (@fintechfrank) February 15, 2022

«Метавсесвіти, ймовірно, якимось чином найближчими роками проникнуть у кожен сектор, а ринкові можливості оцінюються більш ніж у $1 трлн щорічного доходу. В результаті ми спостерігаємо, як у простір входять компанії всіх форм та розмірів, включаючи Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari та інші», - йдеться у звіті.

У JPMorgan зазначили, що сума витрат на віртуальні товари досягла $54 млрд на рік. За шестимісячний період у 2021 році середня ціна земельної ділянки у метавсесвітах подвоїлася.

«Вона підскочила з $6000 у червні до $12 000 до грудня у чотирьох основних метавсесвітах Web 3.0», — уточнили фахівці банку.

За їх прогнозом, до 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу в секторі досягнуть $18,41 млрд.

Команда JPMorgan вважає, що це призведе до формування цифрової економіки та появи фінансових продуктів, орієнтованих на метавсесвіти.