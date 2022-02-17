Магнітні бурі в березні 2022: найнебезпечніші дні

Магнітні бурі в березні 2022: найнебезпечніші дні

Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за сонячною активністю і фіксують всі спалахи на нашій зірці. У дні високої сонячної активності виникають магнітні бурі, які негативно впливають на здоров'я і самопочуття, повідомляє УНІАН.

Найближчі магнітні бурі накриють Землю ще взимку - з 22 по 24 лютого. Весна 2022 року також почнеться з магнітних бур. Небезпечними днями вважаються 3 і 4 березня. Активність 3 березня буде невеликою, а 4 березня очікується магнітна буря. Потім підвищена сонячна активність прогнозується 11 і 12 березня.

Магнітні бурі в березні 2022 року

Магнітні бурі в березні 2022 року / фото tesis.lebedev.ru
Магнітні бурі в березні 2022 року / фото tesis.lebedev.ru

Магнітна буря: вплив на здоров'я

Найсильніше вплив магнітних бур на здоров'я відчувають літні, метеозалежні, вагітні та власники хронічних хвороб. У дні магнітних бур можливі такі симптоми:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • біль у м'язах і суглобах;
  • утома;
  • безсоння;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • загострення хронічних захворювань.

Щоб захиститися від негативного впливу бурі, слід дотримуватися правил здорового способу життя в небезпечні дати.

  1. Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі.
  2. Обмежте вживання алкоголю, енергетиків і кави. Такі напої краще замінити зеленим чаєм.
  3. Приймайте контрастний душ ввечері.
  4. Лягайте спати в один і той же час.
  5. Постарайтеся менше нервувати.
  6. Більше часу проводите на свіжому повітрі і ходите пішки.
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