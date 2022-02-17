Магнітні бурі в березні 2022: найнебезпечніші дні

Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за сонячною активністю і фіксують всі спалахи на нашій зірці. У дні високої сонячної активності виникають магнітні бурі, які негативно впливають на здоров'я і самопочуття, повідомляє УНІАН.

Найближчі магнітні бурі накриють Землю ще взимку - з 22 по 24 лютого. Весна 2022 року також почнеться з магнітних бур. Небезпечними днями вважаються 3 і 4 березня. Активність 3 березня буде невеликою, а 4 березня очікується магнітна буря. Потім підвищена сонячна активність прогнозується 11 і 12 березня.

Магнітні бурі в березні 2022 року

Магнітні бурі в березні 2022 року / фото tesis.lebedev.ru

Магнітна буря: вплив на здоров'я

Найсильніше вплив магнітних бур на здоров'я відчувають літні, метеозалежні, вагітні та власники хронічних хвороб. У дні магнітних бур можливі такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у м'язах і суглобах;

утома;

безсоння;

підвищений артеріальний тиск;

загострення хронічних захворювань.

Щоб захиститися від негативного впливу бурі, слід дотримуватися правил здорового способу життя в небезпечні дати.