Магнітні бурі в березні 2022: найнебезпечніші дні
Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за сонячною активністю і фіксують всі спалахи на нашій зірці. У дні високої сонячної активності виникають магнітні бурі, які негативно впливають на здоров'я і самопочуття, повідомляє УНІАН.
Найближчі магнітні бурі накриють Землю ще взимку - з 22 по 24 лютого. Весна 2022 року також почнеться з магнітних бур. Небезпечними днями вважаються 3 і 4 березня. Активність 3 березня буде невеликою, а 4 березня очікується магнітна буря. Потім підвищена сонячна активність прогнозується 11 і 12 березня.
Магнітні бурі в березні 2022 року
Магнітна буря: вплив на здоров'я
Найсильніше вплив магнітних бур на здоров'я відчувають літні, метеозалежні, вагітні та власники хронічних хвороб. У дні магнітних бур можливі такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль у м'язах і суглобах;
- утома;
- безсоння;
- підвищений артеріальний тиск;
- загострення хронічних захворювань.
Щоб захиститися від негативного впливу бурі, слід дотримуватися правил здорового способу життя в небезпечні дати.
- Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі.
- Обмежте вживання алкоголю, енергетиків і кави. Такі напої краще замінити зеленим чаєм.
- Приймайте контрастний душ ввечері.
- Лягайте спати в один і той же час.
- Постарайтеся менше нервувати.
- Більше часу проводите на свіжому повітрі і ходите пішки.