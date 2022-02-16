Google представила операційну систему для застарілих комп'ютерів

Компанія Google презентувала Chrome OS Flex – нову операційну систему, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом, повідомляє УНІАН.

Вона доступна всім охочим на Windows-ПК та Макбуках, а її установка займає "лічені хвилини".

Фактично, Chrome OS Flex – це модернізована версія базової Chrome OS. Вона заснована на тому ж вихідному коді, тому оновлення обох "операційок" буде відбуватися практично синхронно. Інакше кажучи, користувачі отримують доступ до всіх можливостей "хрому", фірмового голосового помічника і, само собою, магазину Google Play.

В першу чергу вона орієнтована на компанії і школи, які рідко закуповують нові ПК, але встановити її можуть й звичайні користувачі. Після установки старий пристрій почне включатися та працювати швидше, оскільки Chrome OS Flex не вимоглива до заліза.

Мінімальні вимоги:

Процесор Intel або AMD (32 або 64 біти);

Накопичувач на 16 ГБ;

4 ГБ оперативної пам'яті.

Як встановити Chrome OS Flex

Встановлюється вона звичним способом. На офіційному сайті проєкту необхідно завантажити образ﻿ операційної системи, а потім встановити його за допомогою USB-накопичувача;

Далі потрібно зайти в BIOS та в налаштуваннях дозволити завантаження комп'ютера з зовнішніх USB-накопичувачів.