Інвестбанки рекомендують купувати китайські акції

Все більше інвестиційних аналітиків рекомендують купувати акції китайських компаній. Головною причиною є очікувана лібералізація монетарної політики, а також привабливі ціни активів, повідомляє Мiнфiн.

Минулого року інвестори переважно намагалися уникати китайських акцій. Вони мали на це низку причин: від жорсткої регуляторної кампанії влади до тривоги щодо колапсу сектору нерухомості. Але в останні кілька місяців все більше інвестиційних фірм почали змінювати своє ставлення, пише CNBC.

Credit Suisse знову зацікавився Китаєм

У своєму звіті про глобальні акції у 2022 році, Credit Suisse підвищив рейтинг Китаю до «купувати», вперше за 12 місяців.

«Китай лібералізує монетарну політику, в той час як решта світу її посилює. Економічна динаміка набирає обертів», — написав у звіті стратег компанії Ендрю Гартвейт.

Під час грудневого обговорення економічного плану на 2022, китайські посадовці наголосили, що стабільність має стати пріоритетом. Також аналітики зважають на фінансові показники, наприклад на диспропорційне падіння ціни акцій відносно їхньої здатності приносити прибутки.

Інші інвестбанки погоджуються

Bernstein ще у січні випустив звіт, в якому перелічив шість причин інвестувати у китайські акції. Зокрема, компанія вказала на очікуване зростання нового фінансування та ліберальнішу монетарну політику, а також більш привабливі ціни акцій, порівняно з іншими країнами.

HSBC вважає, що всі ризики вже враховані у ціну китайських акцій, а їхній потенціал залишається недооціненим. Інвестбанк прогнозує ріст індексу SSE Composite на 9,2% цього року, в той час як індекс SZSE Component має зрости на 15,6%.

Goldman Sachs прогнозує 16%-ве зростання індексу MSCI China у цьому році. За словами стратега банку Кінгера Лау, співвідношення ціни китайських акцій до прибутку досі нижче за цільовий показник банку у 14,5.

UBS підвищив оцінку китайських акцій до «купувати» ще у жовтні минулого року. У січні компанія додала до списку рекомендованих акцій китайських інтернет гігантів, зокрема онлайн-продавця Alibaba, який у 2021 став однією з найбільших жертв регуляторної кампанії китайського уряду.

Але не всі поділяють оптимізм

Однак не всі інвестори настільки оптимістичні. Так Morgan Stanley, J.P. Morgan Asset Management та Bank of America всі зберігають нейтральну позицію щодо китайських материкових акцій.

Стимули влади не завжди корелюють з «бичачим ринком» у Китаї, вважає Вінні Ву, стратег з цінних паперів Китаю Bank of America. Вона нагадала, що у 2016, за схожих очікувань щодо стимулювання економіки, акції почали рости лише після другого кварталу. Індекс SSE Composite закінчив той рік падінням у 12,3%.

Хоча експерт бачить можливості для інвестування в окремих секторах, вона прогнозує, що ріст прибутків у країні загалом сповільниться.

«Найгірше вже позаду»

Поки що, судячи з розпродажу китайських акцій з початку року, більшість інвесторів ставляться до Китаю з обережністю. Навіть ті фірми, що підвищили рейтинг Піднебесної, використовували при цьому достатньо консервативну риторику.

Гартвейт визнав, що різке падіння цін на нерухомість, масові локдауни та непевність щодо подальших дій регуляторів становлять ризики для прогнозу Credit Suisse.