Хмарно та дощі: погода 17 лютого

Найближчої доби погода﻿ в Україні буде хмарна та вітряна, у багатьох областях очікується дощ.

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У четвер, 17 лютого, у центральних, частково західних та східних регіонах прогнозується денна температура від +6°С до +8°С. На півночі, а також у Хмельницькій, Вінницькій та Луганській областях обіцяють від +5°С до +7°С. У південній частині країни повітря прогріється до +10...+14°С. Стовпчики термометрів триматимуться на позначках зі знаком "плюс" і вночі. Так, середня температура становитиме від +1°С до +4°С майже по всій території. У Львівській та Закарпатській областях нічна температура повітря може піднятися до +5°С, а у Донецькій та Луганській опуститися до -1°С.

З опадів завтра вдень прогнозується дощ у західній, північній та центральній частині, в інших регіонах – мінлива хмарність без опадів. Вітер 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, місцями туман.

Завтра, 17 лютого, у зв’язку з опадами та відлигою, на високогір’ї Закарпатської області, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у горах Iвано-Франкiвської області – висока сніголавинна небезпека (4 рівень), попередили в ДСНС.

У Києві﻿ буде хмарно, стовпчики термометрів покажуть від +6°С до +8°С вдень та від +1°С до +3°С вночі, вітер 7-12 м/с.