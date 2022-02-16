Резидентами "Дія.City" стали 55 компаній

Резидентами "Дія.City" стали 55 компаній

Міністерство цифрової трансформації отримало більше 70 заяв від компаній, які бажають стати резидентами "Дія.City". У той же час, вже 55 були офіційно включені, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Резидентами "Дія.City" вже стали такі гіганти, як:

  • Reface;
  • Roosh;
  • Monobank;
  • MacPaw;
  • Revolut;
  • Samsung;
  • Softserve;
  • RIA.com;
  • Rozetka.

З повним переліком компаній можна ознайомитися на офіційному сайті "Дія"

"Заявки продовжують надходити. Ми консультуємо компанії щодо вступу та особливостей роботи в рамках спецпростору", - зазначає пресслужба Мінцифри.

Трьом компаніям було офіційно відмовлено, оскільки вони подавали заявки як стартапи, які були засновані більше двох років тому, що порушує критерії "Дія.City".

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