Резидентами "Дія.City" стали 55 компаній

Міністерство цифрової трансформації отримало більше 70 заяв від компаній, які бажають стати резидентами "Дія.City". У той же час, вже 55 були офіційно включені, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Резидентами "Дія.City" вже стали такі гіганти, як:

Reface;

Roosh;

Monobank;

MacPaw;

Revolut;

Samsung;

Softserve;

RIA.com;

Rozetka.

З повним переліком компаній можна ознайомитися на офіційному сайті "Дія"

"Заявки продовжують надходити. Ми консультуємо компанії щодо вступу та особливостей роботи в рамках спецпростору" , - зазначає пресслужба Мінцифри.

Трьом компаніям було офіційно відмовлено, оскільки вони подавали заявки як стартапи, які були засновані більше двох років тому, що порушує критерії "Дія.City".