Резидентами "Дія.City" стали 55 компаній
Міністерство цифрової трансформації отримало більше 70 заяв від компаній, які бажають стати резидентами "Дія.City". У той же час, вже 55 були офіційно включені, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Резидентами "Дія.City" вже стали такі гіганти, як:
- Reface;
- Roosh;
- Monobank;
- MacPaw;
- Revolut;
- Samsung;
- Softserve;
- RIA.com;
- Rozetka.
З повним переліком компаній можна ознайомитися на офіційному сайті "Дія"
"Заявки продовжують надходити. Ми консультуємо компанії щодо вступу та особливостей роботи в рамках спецпростору", - зазначає пресслужба Мінцифри.
Трьом компаніям було офіційно відмовлено, оскільки вони подавали заявки як стартапи, які були засновані більше двох років тому, що порушує критерії "Дія.City".