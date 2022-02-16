Побив усі рекорди: як за рік зросли ціни на квартири в Україні

Минулого року ціни на нерухомість в Україні досягли рекордних показників. Аналітики розповіли, як подорожчало житло в Україні і які області є лідерами по цінах за квадратний метр, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

У середньому за минулий рік як у Києві, так і в інших регіонах, нові квартири подорожчали на 25-30%. Зростання цін тривало аж до осені, а потім раптово припинилося.

Так, ще в жовтні минулого року інвестиційний попит на житло вичерпався: активність покупців знизилась на 20%. Ця тенденція зберігалася і в січні цього року.

Найбільша динаміка цін зафіксована в Києві.

На початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра становила від 19500 гривень, а наприкінці року дорівнювала вже 23000 гривень.

Середня ціна становила 28000 грн у січні та 35000 у грудні. Тобто, зростання середньої ціни квадратного метра протягом року склало 7000 грн.

Які ціни у містах-мільйонниках

Так само подорожчали квартири на первинному ринку в інших містах-мільйонниках.

Наприкінці 2021 року лідерами стали:

Київ: від 28 до 35 тис. грн/кв.м

Львів: від 24 до 28,5 тис. грн/кв.м

Одеса: від 23 до 27 тис. грн/кв.м

Дніпро: від 23,5 до 28 тис. грн/кв.м

Харків: від 20,5 до 24,5 тис. грн/кв.м

Зараз однокімнатна квартира в ЖК економ-класу обійдеться:

в Києві – від 1 мільйона гривень;

в Одесі та Дніпрі – 750-800 тисяч гривень;

у Львові – від 800 тисяч гривень;

у Харкові – 600-650 тисяч гривень.

Зростання цін почалося ще 2020 року: тоді квартири подорожчали на 10-15%.

Але 2021-й зі своїми 30% побив усі рекорди.