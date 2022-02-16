Влада Таїланду вирішила перейменувати Бангкок

Королівська вчена рада Таїланду ухвалила змінити офіційну назву столиці країни Бангкока, повідомляє Новое время.

Новою офіційною назвою міста стане Крунг-Тхеп-Маха-Накхо, що означає «Місто янголів, Велика столиця».

Напередодні проект, який передбачає перейменування Бангкока, підтримав Кабінет міністрів країни.

Водночас, до набрання чинності даного рішення документ має також схвалити комітет, який відповідає за перевірку законопроектів.

При цьому Бангкок продовжать використовувати як неофіційну назву столиці.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон є скороченим варіантом. Оригінальна назва складається з 20 слів і включена до Книги рекордів Гіннесса як найдовша у світі (Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Нопарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Прасі).