В уряді назвали середній розмір підвищення пенсій з 1 березня

Планова індексація пенсій з 1 березня 2022 року відбудеться з коефіцієнтом 1,14. У результаті підвищені пенсії отримають близько 10 млн людей, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

З них 8 мільйонів отримають підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень. При цьому, найменший розмір підвищення складе 100 гривень.

Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 гривень.

Із застосуванням показника 1,14 збільшуються пенсії військовим. В результаті, підвищення отримають півмільйона одержувачів, і середній розмір такого підвищення складе 705 гривень.

Щомісячні компенсаційні виплати для людей старших за 75 років також підвищуються. Це торкнеться 2,2 млн людей. Відповідно, особи 80+ отримають вже 570 гривень замість 500, а особи віком від 75 до 80 років отримають 456 гривень замість 400.

Сьогодні страхові пенсії одного мільйона людей не підпадають під індексацію, оскільки були призначені протягом трьох останніх років. Для таких людей з 1 березня 2022 року установили щомісячну доплату 135 гривень. Це додатково до 100 гривень, які вже були встановлені минулого року.