Австрія та Швейцарія скасовують майже всі коронавірусні обмеження

Австрія та Швейцарія скасовують майже всі коронавірусні обмеження

Австрія та Швейцарія анонсували скасування майже всіх обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу, повідомляє Європейська правда.

В Австрії припинити дію більшості обмежень планують з 5 березня, повідомляє Kurier. Вже з 19 лютого від "правила 2G" для більшості закладів повернуться до "3G", тобто, для допуску знову почнуть визнавати не лише щеплення або довідку про хворобу, а й свіжий негативний тест (крім Відня). З 5 березня такі правила збережуться тільки для будинків для літніх людей і лікарень.

Також знімуть часові обмеження на роботу ресторанів і споживання їжі та напоїв під час заходів.

Використання респіраторів FFP2 після 5 березня буде обов’язковим лише у місцях великого скупчення людей - транспорті, супермаркетах, аптеках тощо, а також будинках для літніх людей та лікарнях.

У Швейцарії застосування ковід-сертифікатів як перепусток до закладів припинять вже з 16 лютого, пише SwissInfo.

Також скасують обмеження на кількість гостей на приватних заходах. Для публічних масових заходів певні ліміти збережуться.

Маски перестануть бути обов’язковими у більшості закладів, крім громадського транспорту та закладів охорони здоров’я.

Втім, кантони за бажання зможуть впроваджувати у себе жорсткіші правила.

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