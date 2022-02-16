Гороскоп на 17 лютого: Ракам – випробування, Козерогам – несподівана зустріч
Астрологи склали гороскоп на 17 лютого 2022 року для всіх знаків Зодіаку. Зірки рекомендують не приймати завтра все близько до серця, повідомляє УНІАН.
Овен
Увесь день ви будете напружені, а ось увечері ризикуєте зірватися на близьку людину.
Телець
А ось для Тельців день пройде легко та спокійно. Просто пливіть за течією.
Близнюки
Ідеальне проведення часу для вас - це відпочинок з рідними або близькими. Астрологи радять вам подарувати тепло коханим людям.
Рак
Доля підготувала для вас кілька випробувань, які ви з легкістю зможете подолати. Головне, не нервувати.
Лев
День буде сприятливим для нових знайомств. Ви ризикуєте опинитися у вулкані пристрастей і кохання.
Діва
Кожне колюче слово на адресу Діви буде сприйматися нею занадто серйозно та болісно.
Терези
Досить усьому чинити опір. Повірте, у вашому житті є люди, які бажають вам добра.
Скорпіон
Завтра день буде ідеальним для розвитку творчого мислення. Так, ви зможете вирішити будь-яку проблему.
Стрілець
Що б не відбувалося в житті Стрільця, завтра йому все буде по-барабану. Є мета - немає перешкод.
Козоріг
Завтра ви можете зустрітися з людиною, яка змінить ваше життя.
Водолій
Ви можете випробувати якісь нові почуття і емоції. І тільки в ваших силах зробити так, щоб вони були позитивними.
Риби
Завтра вам нічого не доведеться робити. Можете лінуватися весь день. Зірки дозволили.