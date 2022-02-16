На стримі Reuters з Майдану з'явився дрон із номером посольства РФ

Британське агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану у зв'язку із прогнозом ЗМІ щодо вторгнення Росії. Під час трансляції перед камерою з'явився дрон із написом: «Продам гараж на Солом'ї» та номером телефону посольства РФ, повідомляє InfoResist.

Трансляція велася на YouTube-каналі Reuters під заголовком: «Погляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи». Продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразій розповів, що особисто вибирав місце та ракурс. Камеру встановили на балконі готелю «Україна» і вона працює без оператора.

«Редактори хочуть показати своїм читачам/глядачам, як виглядає Україна. Лайф із Майдану, камеру, яку ми запустили п'ять днів тому, включають час від часу до своїх випусків новин практично всі телеканали», — стверджує Каразій.

Проте не обійшлося без казусів. Під час трансляції перед камерою з'явився дрон з оголошенням про продаж гаража і номером телефону. Виявилося, що номер належить посольству Росії в Україні, а дрону запустила організація «Dronarium Україна».

На своїй станиці у Facebook вони опублікували скріншоти зі стриму та написали: «Привіт, Reuters».

Пізніше Reuters припинив трансляцію з Майдану.