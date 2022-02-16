YouTube знову заблокував акаунт "Першого незалежного", який належить Шуфричу
Вдруге за два тижні YouTube заблокував акаунт телеканалу "Перший незалежний", що належить народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу, повідомляє Детектор Медіа.
Про минуле блокування стало відомо 4 лютого. Тоді був заблокований також акаунт іншого каналу Шуфрича – "UkrLive". Канали переїхали на резервні акаунти.
Наразі "UkrLive" продовжує роботу. "Перший незалежний" веде трансляцію вже з іншого акаунту, який був створений 8 лютого, а перше відео на ньому з'явилось вночі 16 лютого.