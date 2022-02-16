Нова Пошта інвестує у розвиток 5 млрд грн

Цього року Нова пошта збирається інвестувати у розвиток компанії 5 млрд грн, з них понад мільярд — у будівництво терміналу в Одесі. Новий термінал оброблятиме втричі більше посилок, ніж чинний, повідомляє Новое время.

У 2022 році Нова пошта планує інвестувати у свій розвиток 5 млрд грн, з яких 1,2 млрд грн буде направлено на будівництво інноваційного термінала компанії в Одесі.

" У 2022 році ми плануємо вкласти безпрецедентні 5 млрд грн у розвиток Нової пошти — в термінальну інфраструктуру, мережу відділень та пошти, в інновації. Це в 1,5 рази більше, ніж минулого року" , - заявив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

Наголошується, що одеський термінал стане другим за потужністю сортувальним об'єктом компанії. Він складатиметься з двох корпусів — поштового та вантажного, загальною площею понад 26 тис. кв. метрів.

У березні на терміналі розпочнеться встановлення автоматизованого обладнання. Це будуть дві основні автоматизовані лінії Vanderlande для сортування посилок від 2 до 30 кг та три лінії для сортування дрібних посилок виробництва українського Консорту.

Також на терміналі планують встановити 48 телескопічних конвеєрів, які заїжджають безпосередньо до кузова автомобіля. На вантажній частині терміналу планується використання 50 робітників українського виробника SBR.

Очікується, що новий термінал розпочне роботу у листопаді 2022 року. Він зможе обробляти до 40 тис. посилок на годину - втричі більше, ніж обробляє термінал, що діє.