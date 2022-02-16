Зеленський ввів у дію стратегію держбезпеки РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про стратегію забезпечення державної безпеки. Документ визначає реальні та потенційні загрози для країни.﻿ Про це, із посиланням на сайт президента, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

У документі йдеться про те, що Російська Федерація продовжує гібридну війну проти України, застосовуючи політичні, економічні, інформаційно-психологічні засоби та кібератаки. А діяльність окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму може загрожувати державній безпеці України.

Також наголошується, що деструктивна пропаганда за кордоном і всередині країни розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Нинішній стан системи стратегічних комунікацій ускладнює нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії РФ.

У стратегії згадується, що олігархи встановили контроль над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки, у тому числі через вплив на політичні інститути та процеси.