Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б у лютому

Якби вибори президента України відбулися в середині лютого 2022 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 24,6% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Порівняно з серединою грудня (24,2%) рейтинг чинного президента не змінився.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 16,8% респондентів підтримали б Петра Порошенка (у грудні - 13,7%) Юлю Тимошенко - 9,9% (у грудні - 9,6%), Юрія Бойка - 8,3% (у грудні - 9,2%).

Крім того, за Євгена Мураєва готові віддати свої голоси 6,9%, Ігоря Смешка - 6,6%, Дмитра Разумкова - 6,2%, Володимира Гройсмана - 5,7%, Олега Ляшка - 3,1%. Рейтинг інших кандидатів не перевищує 3%.

Антирейтинг кандидатів у президенти продовжує очолювати Порошенко – 43% виборців не проголосували б за нього за жодних обставин. За Бойка не віддали б свої голоси близько 36%, за Тимошенко та Зеленського – по 33%. За Ляшка не голосуватимуть 23%, за міського голову Києва Віталія Кличка та Мураєва – по 20%, за експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та лідера "Свободи" Олега Тягнибока – по 15%. За Гройсмана за жодних обставин не голосуватимуть 13% респондентів.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого 2022 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.