Зеленський розширив санкції проти Шарія і Гужви

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким розширюються санкції проти блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Зокрема, уточнено санкції проти Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет".

Також внесено зміни до санкцій проти Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної. Зокрема, тепер обмеження поширюються не тільки на основні домени сайтів "Шарій.Нет" і "Страна.UA", але і на інші ресурси з ідентичним змістом.

Крім того, були змінено пакети санкцій проти заступника так званого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященка і трьох членів "територіальних виборчих комісій" в Криму.