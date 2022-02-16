Пінчук заявив, що готовий боротися за Україну

Віктор Пінчук запевняє, що український бізнес на тлі ескалації російської агресії залишається в Україні, продовжить інвестувати в економіку та всіляко допомагатиме країні, повідомляє Українська правда.

Про це засновник та член Ради YES бізнесмен Віктор Пінчук сказав у Дніпрі 16 лютого.

"Дуже важливо показати всьому світу і, звичайно, Україні, що український бізнес – тут, тільки в Україні. Для нас Україна – це єдина наша Батьківщина, це єдине, що для нас важливо, це те місце, куди ми інвестуємо, те місце, за яке ми боротимемося всі разом.

Для мене особисто це дуже важливо сьогодні це повторити, і якщо якісь недружні медіа займаються фейками (я бачив в якихось каналах), то дуже важливо цьому протистояти. Ми точно разом, український бізнес тут, інвестуватиме, допомагатиме.

Як ми колись брали активну участь у боротьбі з пандемією, то звичайно ж, з ще більшим розмахом та енергією, вірою ми братимемо участь разом з усіма, якщо це знадобиться".

Як повідомляє пресслужба YES, у середу члени Наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії прибули до Дніпра, щоб підтримати українців, обговорити поточну ситуацію та передати їх побажання, думки та стурбованість міжнародним лідерам на Мюнхенській конференції безпеки, яка відбудеться 18-20 лютого.