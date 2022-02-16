Розвідка над Донбасом та Чорним морем: ЗМІ "засікли" американський безпілотник та Boeing

Над низкою областей України та над Чорним морем у середу, 16 лютого, "засікли" американські розвідувальні борти – безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk та літак Boeing RC-135V Rivet Joint, повідомляє УНІАН.

Виліт безпілотника зафіксували під Мальтою, яка знаходиться в Середземному морі. У першій половині дня він літав над Дніпропетровською областю, у прифронтових районах Донецької та Луганської областей, а також рухався вздовж Полтавської області до Києва й Житомира, свідчать дані flightradar24.com.

Безпілотник кілька разів рухався таким маршрутом, а потім через Румунію полетів у те місце, з якого прибув до України. Можливо, БПЛА вилетів та приземлився на борт корабля.

Над частиною України літав американський безпілотник-розвідник, дізналися журналісти / фото flightradar24.com

Розвідувальний американський Boeing літав біля Криму та узбережжя російського Краснодарського краю. За даними журналістів, борт вилетів з аеропорту, розташованого у грецькому місті Ханья (острів Крит) і повернувся туди близько 16 години.