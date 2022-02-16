Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу, після того, як чергова дата «нападу Росії» виявилася фейком, зміцнення гривні на міжбанку продовжилося. Національний банк не втручався у процес, продовжуючи уважно спостерігати за тим, що відбувається

На відміну від учорашнього дня, коли долар буквально валився на очах, сьогоднішнє зниження було набагато скромнішим. Відчувалося, що у покупців здавали нерви, і вони готові були брати долар, що подешевшав майже на 70 копійок лише за 2 дні, особливо не торгуючись. Після того, як котирування опустилися до 28,05 гривні на купівлі та 28,075 гривні на продажу, імпортери почали розбирати пропозиції, і до закриття торгів цінники зросли на 7 копійок від денних мінімумів.

Закрили основну фазу торгів середи на 13 копійок на купівлі та на 13,5 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,16/28,29 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися більш вузько, ніж напередодні: спред на відкритті становив 13 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 28,16 гривень пройшла ще о 9:12. Активність покупців на старті торгів була досить низькою, а частина їх взагалі не ставила заявки, намагаючись зрозуміти, як сильно може подешевшати долар. До 10.10 котирування опустилися до вищезгаданих мінімумів. Щойно долар став дешевшим за 28,10 гривень, активізувалися спекулянти, які побоювалися, що Нацбанк вийде з інтервенцією на покупку. Регулятор сьогодні на ринку не з'являвся, але й без нього бажаючих купити валюту вистачило. Котирування плавно пішли вгору. У районі 28,10-28,12 гривень торгівля стабілізувалася, і лише незадовго до закриття ціни пішли ще вищими.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,12/28,14 (купівля/продаж). Остання угода відбулася за ціною 28,135 гривень.

На відміну від вчорашнього дня, сьогодні операції в режимі ТОМ йшли активніше, і вже до 16:30 котирування зросли до 28,17/28,195 гривень (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 впав на 23,4 млн. порівняно з вівторком і склав 195,1 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,0875 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,0875 гривень. Офіційний курс долара на 17 лютого встановлено на позначці 28,0943 гривні за долар, зниження на 14,81 копійок.

встановлено на позначці 28,0943 гривні за долар, зниження на 14,81 копійок. Офіційний курс євро на 17 лютого встановлено на позначці 31,932 гривні за євро, зниження на 9,63 копійки.

Готівковий долар також продовжив дешевшати. Вранці великі оптові обмінні пункти Києва продавали готівкового «американця» по 28,23-28,25 гривні; на обідню перерву цінник опустили на 10 копійок, до 28,13-28,15 гривень. Після обіду з'явилися пропозиції по 28,12 гривень, а до 17:00, за незначним підвищенням на міжбанку, підняли до 28,17-28,18 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1365 долара. Сьогодні євро продовжило зростання, яке почалося вчора, але після досягнення позначки 1,1396 долара пішло вниз. Готівковий євро теж подешевшав: уранці його продавали по 32,13-32,15 гривень, а надвечір з'явилися пропозиції на 10 копійок, по 32,03-32,05 гривень.

Російський рубль у середу вирішив перевірити на міцність рівень 75,00 руб/$. Він досяг 74,85 руб/$, але вирости сильніше йому не дозволили продажі російської валюти, і рубль опустився до 75,40 руб/$. Повторилася вчорашня картина: у першій половині дня рубль дорожчає, а в районі 15-16 годин по київському часу його починають активно продавати за долар, і він знову втрачає ціну. Звичну стабільність продемонстрував сьогодні готівковий рубль : у столиці його протягом усього дня продавали по 3,72-3,74 гривні за 10 рублів.