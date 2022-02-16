Росія не відповіла: Україна скликає постійну раду ОБСЄ

Україна ініціювала проведення спільного засідання Постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ після того, як Росія відмовилася від зустрічі за Віденським документом. Засідання має відбутися протягом 48 годин, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав в Twitter.

"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка відмовилася брати участь у вчорашній зустрічі в рамках Віденського документа. Тепер Україна просить провести спільне засідання Постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків" , - написав міністр.

Кулеба також закликав РФ врахувати законну стурбованість країн-учасниць і використовувати інструменти ОБСЄ для розрядки напруженості, викликаної військовою діяльністю поблизу кордону України.

"Заяв про виведення військ недостатньо. Нам потрібні прозорість і факти" , - заявив він.

Нагадаємо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ, брати участь в якому РФ відмовилася.