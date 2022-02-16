НАТО планує розмістити в Східній Європі нові бойові групи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи. Він уточнив, що їх можуть направити в Румунію і Чорноморський регіон, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Міністри (оборони країн НАТО - ред.) обговорили нові варіанти посилення нашої оборони і стримування, прийняли рішення про розгляд розгортання нових бойових груп у Східній Європі" , - сказав Столтенберг за підсумками першого дня засідання глав оборонних відомств Альянсу.

За його словами, у разі схвалення нові бойові групи НАТО будуть направлені в Румунію і країни Чорноморського регіону. Столтенберг додав, що Альянс поки не бачить жодних ознак деескалації на кордоні України, незважаючи на заяви Росії про відведення військ.