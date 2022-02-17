До програми кредитних гарантій для бізнесу приєдналися ще два банки

Банки "Кредит Дніпро" та "Південний" отримали загалом 550 млн грн державних гарантій на портфельній основі для кредитування суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва. Такий механізм було запроваджено урядом ще наприкінці 2020 року для забезпечення часткового погашення боргових зобов'язань за портфелем кредитів, які надаються бізнесу уповноваженими банками, повідомляє Обозреватель.

Відповідний проєкт постанови прийнято на засіданні Кабінету міністрів у середу, 16 лютого. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання на офіційному YouTube-каналі.

Документ розробили у Міністерстві фінансів. Мета – розширити доступ до кредитування для тих суб'єктів господарювання, які не мають достатнього для банків забезпечення за позиками, та мінімізувати кредитні ризики для банків у зв'язку з неповерненням кредитів позичальниками.

З цією метою Кабмін виділив банку "Кредит Дніпро" 375 млн грн держгарантій, а банку "Південний" - 175 млн грн. У пояснювальній записці до документа зазначається, що ці установи пройшли відбір для отримання часткового гарантування державою зобов'язань за портфелем кредитів для мікро-, малих та середніх підприємств.

Нагадаємо, 14 липня 2021 року Кабмін ухвалив постанову "Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі". Документом, серед іншого, передбачений порядок відбору банків, які мають право отримувати такі гарантії, та умови їх надання.

Так, банками-кредиторами можуть бути банки, які відповідають низці вимог, зокрема:

складають звітність відповідно до міжнародних стандартів;

не віднесені до категорії неплатоспроможних та/або проблемних;

не мають простроченої заборгованості перед державним бюджетом;

дотримуються вимог, встановлених НБУ щодо формування та зберігання резервів та мають працюючий гривневий кредитний портфель клієнтів мікро-, малого та - середнього бізнесу не менше ніж 500 млн гривень.

Перевірку правильності отриманих від банків документів, оцінку та моніторинг портфеля кредитів та ін. проводить АТ "Укрексімбанк" як агент гаранта.

У кредитний портфель, що забезпечується держгарантіями, можуть включатися кредити, що відповідають наступним критеріям :

видаються суб'єктам мікро, малого та середнього підприємництва, які провадять господарську діяльність більше року і не є банкрутами;

надаються на фінансування інвестиційного проєкту, а також на рефінансування заборгованості за іншими кредитами (включаючи кредити за програмою "5-7-9" );

надаються у гривні строком від 1 до 10 років у сумі не більше ніж 100 млн грн;

надаються на незаборонену законодавством діяльність.

Держгарантії на портфельній основі надаються на строк до 5 років. При цьому державною гарантією забезпечується до 50% боргових зобов'язань за портфелем кредитів та до 70% за кожним окремим кредитом.

Наприкінці 2021 року Кабмін уже надав державні гарантії 12 банкам, які пройшли відбір у встановленому порядку. Також було визначено граничний розмір таких гарантій для кожного окремого банку-кредитора, зокрема: