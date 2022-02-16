В Україну заходить великий IT-аутсорсер

ІТ-компанія Sii Group відкрила представництво в Україні. Планує відкрити офіси у п’яти містах та найняти до 3000 співробітників, повідомляє Новое время.

Великий IT-аутсорсер Sii Group починає працювати в Україні – компанія відкрила офіс в Одесі та найняла перших співробітників.

Компанія Sii Ukraine була зареєстрована у січні цього року і є «дочкою» Sii Poland. Компанія планує відкрити офіси з розробки у щонайменше п'яти містах України та найняти до 3000 фахівців.

" Ми прагнемо залучити 2000-3000 співробітників в Україні найближчими роками та відкрити нові офіси у багатьох містах. Близько 80-90% цих працівників складатимуть програмісти та інші IT-фахівці" , - зазначили у компанії.

Поки компанія має невелике представництво в Одесі, Sii Ukraine найняла 10 фахівців. Sii Ukraine планує відкрити офіси у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах. Принаймні ще один офіс, крім Одеси, компанія збирається відкрити у 2022 році.

Підрозділ Sii Poland вважається найбільшим польським постачальником послуг IT. У компанії 14 офісів у Польщі та один у Швеції, у її штаті працює понад 6500 осіб. Серед великих клієнтів – ABB, Puma, Roche тощо.

Компанія Sii Group була заснована у 1979 році. Компанія налічує 13 тисяч працівників по всьому світу та 88 локацій.