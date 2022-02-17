Українська спортсменка попалася на допінгу та відсторонена від Олімпіади

Українська лижниця Валентина Камінська попалася на допінгу на зимовій Олімпі﻿аді-2022, повідомляє УНІАН.

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) повідомило, що в пробі спортсменки виявили три заборонені речовини.

Допінг-проба була взята під час Олімпіади в Пекіні 10 лютого. Її дослідження показало наявність в крові спортсменки местеролону, метилгексанаміну і гептамінолу.

Камінській вже повідомили, що її підозрюють в порушення антидопінгових правил, і на час розглядів вона відсторонена від участі в змаганнях. Вона має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS). Спортсменка також має право запросити аналіз проби Б.

Додамо, що на Олімпіаді в Пекіні жінкам залишилося пробігти тільки марафон.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2022 вибухнув допінговий скандал навколо російської фігуристки Каміли Валієвої. Попри позитивний допінг-тест, їй дозволили продовжити виступи в Пекіні.

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