Українська спортсменка попалася на допінгу та відсторонена від Олімпіади
Українська лижниця Валентина Камінська попалася на допінгу на зимовій Олімпіаді-2022, повідомляє УНІАН.
Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) повідомило, що в пробі спортсменки виявили три заборонені речовини.
Допінг-проба була взята під час Олімпіади в Пекіні 10 лютого. Її дослідження показало наявність в крові спортсменки местеролону, метилгексанаміну і гептамінолу.
Камінській вже повідомили, що її підозрюють в порушення антидопінгових правил, і на час розглядів вона відсторонена від участі в змаганнях. Вона має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS). Спортсменка також має право запросити аналіз проби Б.
Додамо, що на Олімпіаді в Пекіні жінкам залишилося пробігти тільки марафон.
Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2022 вибухнув допінговий скандал навколо російської фігуристки Каміли Валієвої. Попри позитивний допінг-тест, їй дозволили продовжити виступи в Пекіні.
Валентина Камінська: що про неї відомо
- На ОІ-2022 в Пекіні Камінська брала участь у спринті й гонці класичним стилем. Обидва рази вона зайняла місця у восьмому десятку.
- Також у складі збірної України Камінська бігла в естафеті, але її зняли з середини дистанції, а збірну України дискваліфікували в гонці як кругову. Після гонки 34-річна спортсменка зізналася, що не змогла нормально виступити через наслідки перенесеного коронавірусу.
- Валентина Камінська є уродженкою Білорусі, до 2018 року виступала за Білорусь. Вона учасниця Олімпійських ігор 2014, 2018 і 2022 року, триразова чемпіонка Білорусії.