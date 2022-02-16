Зеленський виступив перед військовими в День єднання
Президент України Володимир Зеленський 16 лютого виступив перед військовими та правоохоронцями у Маріуполі. Він також звернувся до них і до всіх українців з нагоди Дня єднання, який країна вперше відзначає цього дня, повідомляє Обозреватель.
У своїй промові глава держави зазначив, що нас не лякають жодних прогнозів, бо українці захищатимуть свою землю.
"Вітаю всіх вас з Днем єднання. Дякую всім, хто захищає Україну, хто стоїть і стоятиме за неї – вірний присязі та країні. З вами нічого не страшно, ми готові долати будь-які загрози, будь-який політичний та військовий тиск. Ми не поступимося і не відступимо. Нас об'єднує ваша сила і воля, непохитність, мужність і мудрість. Нас об'єднують усі ці вісім років", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що Україну не лякають жодні прогнози, анонсовані дати можливого вторгнення та вороги.
"Ми себе захищатимемо і 16, і 17 лютого. І в березні, і у квітні – день і місяць неважливі", – сказав він, додавши, що між 2014 і 2022 роками є велика різниця.
"Війна триває вісім років, і ми стали в стільки ж разів сильнішими. Без вас не було б держави, не було б волі на цій землі і не цікаве майбутнє. У нас є чудові та потужні збройні сили, чудові дипломатичні сили, волонтерські сили та сили національного опору. Сили захищати себе і свою землю, не піддаватися на будь-які провокації. Ми прокладаємо шлях до мирної та єдиної України. Ми спокійні, тому що ми разом. Ми сильні, тому що ми разом. Ми українці, тому що ми разом. Слава кожному та кожній, слава вам, слава Україні!" – сказав глава держави.