Зеленський виступив перед військовими в День єднання

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого виступив перед військовими та правоохоронцями у Маріуполі. Він також звернувся до них і до всіх українців з нагоди Дня єднання, який країна вперше відзначає цього дня, повідомляє Обозреватель.

У своїй промові глава держави зазначив, що нас не лякають жодних прогнозів, бо українці захищатимуть свою землю.

"Вітаю всіх вас з Днем єднання. Дякую всім, хто захищає Україну, хто стоїть і стоятиме за неї – вірний присязі та країні. З вами нічого не страшно, ми готові долати будь-які загрози, будь-який політичний та військовий тиск. Ми не поступимося і не відступимо. Нас об'єднує ваша сила і воля, непохитність, мужність і мудрість. Нас об'єднують усі ці вісім років" , – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україну не лякають жодні прогнози, анонсовані дати можливого вторгнення та вороги.

"Ми себе захищатимемо і 16, і 17 лютого. І в березні, і у квітні – день і місяць неважливі" , – сказав він, додавши, що між 2014 і 2022 роками є велика різниця.