У порт Чорноморська інвестують понад $100 млн

Мінінфраструктури та зерно трейдер Кернел домовилися про плани інвестувати у розвиток порту Чорноморськ $100 млн. Підписати взаємні зобов’язання у відомстві розраховують у другому кварталі 2022-го, повідомляє Новое время.

Міністерство інфраструктури та міжнародний зернотрейдер Кернел домовилися про запуск низки проектів із розвитку інфраструктури Чорноморського морського порту сумарною вартістю понад $100 млн.

" Сьогодні ми дійшли попередньої згоди щодо реалізації державно-приватного партнерства в оновленні гідротехнічної, складської та залізничної інфраструктури порту" , - заявив глава міністерства Олександр Кубраков.

Зокрема, йдеться про реконструкцію існуючих та будівництво нових причалів, а також розширення підхідних залізничних колій. Як зазначили у відомстві, це забезпечить підвищення вантажообігу порту та надходжень від портових зборів.

В даний час починається розробка проектної документації та оцінка інвестицій. У Мінінфраструктури очікують вийти на підписання взаємних зобов'язань держави та приватного інвестора у другому кварталі 2022 року.

Кернел є провідним експортером сільськогосподарської продукції та одним із найбільших приватних портових операторів. Компанія забезпечує майже 40% вантажопотоку ДП МТП Чорноморськ.