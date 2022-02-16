Порошенко в ефірі CNN подякував Байдену за підтримку

П'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі американської телекомпанії CNN подякував президенту Джо Байдену за підтримку у війні з Росією, повідомляє Depo.ua.

Крім цього, Порошенко також підкреслив, що у 2022 році Вашингтон говорить мовою Києва 2014 року та визнає пряму агресію Росії.

"Сьогодні, у 2022 році, Вашингтон говорить мовою Києва часів 2014 року. Я як президент, моя команда – ми називали Путіна агресором ще 8 років тому. Ми говорили, що дії Росії – це вторгнення. Сьогодні цією мовою говорить весь світ. Тому Росія має отримати серйозну відсіч – і вже отримує", – сказав Порошенко.

Він також наголосив на тому, що завдяки підтримці США вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна.

"Я думаю, що у цій теперішній битві, коли Путін почав шантажувати Україну, шантажувати Європу та світ, так само як він шантажував у 2014 році та квітні 2021 року, він програв. І я вітаю увесь світ з цією перемогою", – сказав п'ятий президент України.

За його словами, військові загрози та виклики для України все ще зберігається.