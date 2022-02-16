ESA планує відмовитись від використання ракет-носіїв інших країн

Країни-члени Європейського космічного агентства (ESA) планують згодом відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми хочемо заявити про європейські амбіції. (...) Ми не хочемо залежати від інших, інших держав у питаннях використання космосу та розробки космічних технологій. Ми хочемо наші власні ракети-носії. Ми підкреслюємо нашу впевненість у Ariane-6, в Ми маємо намір зробити її комерційно успішною. Ми продовжимо працювати і над іншими ракетами-носіями", - заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно ле Мер у ході "Космічного саміту-2022".

"Йдеться про суверенітет, тому що не можна підкорити космос, не маючи власну ракету-носій. Ми домовилися з Іспанією, Італією та Німеччиною з цих ініціатив", - зазначив він.

На європейському космодромі Куру у Французькій Гвіані проводяться запуски російської ракети "Союз-СТ" у рамках співпраці ESA та "Роскосмосу".

Щодо умов експлуатації в Гвіанському космічному центрі ракети-носії "Союз-2" доопрацювали в частині безпеки (прийом команд із Землі на припинення польоту), системи телевимірювань (дециметровий діапазон частот з європейською структурою кадру телеметрії) та стійкості до підвищеної вологості, морського транспортування. - ракети-носії "Союз СТ-А" та "Союз-СТ-Б". На ракеті застосовується головний обтічник діаметром 4,11 м-коду.