РФ виявила масові поховання на території Донбасу, але звинуватила Україну

У Росії порушили проти України кримінальну справу за нібито жорстоке поводження з цивільним населенням на Донбасі, повідомляє Новое время.

РФ стверджує, що у серпні — жовтні 2021 року знайшла на території окупованих районів Донецької та Луганської області п’ять масових поховань.

Поховання, за словами РФ, знаходяться в районі міста Сніжне, селища Слов’яносербськ, поряд із житловим масивом Скосогорівка міста Первомайська, селищем Видне-1 поряд з Луганськом та на околиці села Верхньошевирівка Краснодонського району. З них витягли останки не менше 295 мирних жителів, зокрема тіла жінок різного віку, стверджує слідком країни-агресора.

Росія заявляє, що загиблі стали жертвами обстрілу української армії, яка нібито «постійно веде обстріли населених пунктів Донбасу, застосовуючи летальне озброєння невиборчої дії, призначене для максимально ефективного знищення людей та інфраструктури».

За словами РФ, дії української армії стали «причиною загибелі та поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті».

"Умисел на знищення мешканців Донбасу очевидний — російським слідством зафіксовано сотні таких фактів, які кваліфікуються як застосування заборонених засобів та методів ведення війни" , — йдеться у повідомленні.

Журналістка Ольга Худецька звернула увагу, що масові поховання знайдено на території, яка була окупована з 2014 року, коли РФ розпочала збройний наступ на Донбас.

Росія вторглася в Україну у 2014 році, окупувала Крим, контролює збройні сили на Донбасі та нині зосередила понад 150 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною.