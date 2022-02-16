Через Прип’ять на кордоні з Україною перекинули понтонний міст

Через річку Прип’ять у районі покинутого білоруського села Вепри навели міст, повідомляє Новое время.

За даними видання The Insider із посиланням на супутникові знімки, перша активність у районі села розпочалася 10 лютого 2022 року. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що там проходили спільні з РФ навчання "Союзна рішучість — 2022". Військові відпрацьовували «виведення та заняття оборонних рубежів, переправу водної перешкоди (річки Прип'ять)».

Як повідомляє The Insider, міст значно скорочує відстань від білоруського селища Ямпіль до кордону з Україною та скорочує шлях із 167 км до 96 км. До цього в районі селища помітили 5-ту танкову і 37-ту мотострілецьку бригади з Бурятії.

Інфографіка: theins.ru

Про те, що «за 4 кілометри від кордону з Україною» розгорнули понтонний міст через Прип'ять, також повідомляє Мілітарний.

Аналітики Conflict Intelligence Team припустили, що для наведення мосту могли використати один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу.