Через Прип’ять на кордоні з Україною перекинули понтонний міст
Через річку Прип’ять у районі покинутого білоруського села Вепри навели міст, повідомляє Новое время.
За даними видання The Insider із посиланням на супутникові знімки, перша активність у районі села розпочалася 10 лютого 2022 року. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що там проходили спільні з РФ навчання "Союзна рішучість — 2022". Військові відпрацьовували «виведення та заняття оборонних рубежів, переправу водної перешкоди (річки Прип'ять)».
Як повідомляє The Insider, міст значно скорочує відстань від білоруського селища Ямпіль до кордону з Україною та скорочує шлях із 167 км до 96 км. До цього в районі селища помітили 5-ту танкову і 37-ту мотострілецьку бригади з Бурятії.
Про те, що «за 4 кілометри від кордону з Україною» розгорнули понтонний міст через Прип'ять, також повідомляє Мілітарний.
Аналітики Conflict Intelligence Team припустили, що для наведення мосту могли використати один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу.
"З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій міноборони Білорусі, де згадується переправа через Прип'ять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектора наступу в Київській області — через зону відчуження ЧАЕС", — заявили фахівці CIT у коментарі The Insider.