Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН через "визнання" "ЛДНР"

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити ухвалу Держдуми РФ про визнання т.зв. "Л/ДНР" закликає розглянути це на засіданні з імплементації Мінських домовленостей 17 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання т.зв. "Л/ДНР", що підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого" , - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter у середу ввечері.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т.зв. "Л/ДНР".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання Росією т.зв. "ЛНР" і "ДНР" означатимуть свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.