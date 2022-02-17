У Європі стартував продаж Mazda2 Hybrid

Представлена у грудні минулого року гібридна новинка від Mazda почала надходити до європейських дилерів компанії. Автомобіль дозволить зменшити середній показник шкідливих викидів бренду, повідомляє Обозреватель.

Тепер у покупців з'явилася можливість вибирати між звичайною Mazda2 із традиційними ДВС та гібридною модифікацією, створеною в кооперації з компанією Toyota.

Mazda2 Hybrid створена на базі Toyota Yaris Hybrid. Джерело: Mazda

"Класична" Mazda2. Джерело: Mazda

Фактично Mazda2 Hybrid є перелицьованою версією моделі Toyota Yaris Hybrid. Новинка отримала у своє розпорядження трициліндровий атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра. Він розвиває потужність 92 к.с. та працює у парі з 80-сильним електромотором. Сумарна віддача такого силового агрегата досягає 116 л. Реалізувати потенціал гібридної установки допомагає електромеханічний варіатор. Компактний хетчбек здатний розганятися до "сотні" за 9,7 с, а середня витрата палива становить близько 4 л/100 км.

Салон Mazda2 Hybrid. Джерело: Mazda

Сумарна віддача силового агрегату Mazda2 Hybrid досягає 116 л. Джерело: Mazda

Покупцям буде запропоновано три комплектації на вибір та широкий асортимент додаткових опцій. Вартість новинки стартує з позначки 24 230 євро.