Напад на знімальну групу УП у Дніпрі: трьом людям повідомили про підозру

Поліція повідомила про підозру трьом людям за фактом нападу на журналістів видання Українська правда, повідомляє Новое время.

У пресслужбі Нацполіції заявили, що троє людей отримали підозри в перешкоджанні професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України). Двоє з них, за даними слідства, намагалися пограбувати водія знімальної групи — їм також вручили підозри в пограбуванні (ч. 2 ст. 186 КК України).

Поліцейські додали, що опитали потерпілих, свідків і своїх колег, які перебували на місці події, а до матеріалів справ долучено відео з боді-камер та ЗМІ.

13 лютого в аеропорту Дніпра невідомі напали на знімальну групу голови департаменту журналістських розслідувань Української правди Михайла Ткача.

За словами журналістів, близько 15:00 до відеооператора Ярослава Бондаренка підійшли невідомі і почали вимагати видалити відео. Коли той відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем, змусив оператора назвати пароль від телефону та видалив усі відео. Інший чоловік почав заламувати руки водієві УП. За даними журналістів, чоловіки були представниками охорони.

Михайло Ткач заявив, що вони знімали матеріал про день народження Ігоря Коломойського.

За фактом нападу на знімальну групу УП у Дніпрі відкрито два кримінальних провадження: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) і погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).