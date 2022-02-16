Глава МЗС Британії завтра приїде до України

Державний секретар Великої Британії у справах Співдружності та міжнародного розвитку Елізабет Трас у четвер, 17 лютого, приїде з візитом до України﻿, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що метою візиту Трас є поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією, а також координація подальших дій для зміцнення безпеки в Європі.

У рамках візиту Трасс проведе зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у безпековій сфері, включаючи кібербезпеку, а також в галузях торгівлі та інвестицій" , — сказано у повідомленні.

Елізабет Трасс мала приїхати до Києва 1 лютого. Проте візит було скасовано через те, що у держсекретаря підтвердили коронавірус.