Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив CNN, Bloomberg та WSJ у публікації фейків щодо вторгнення РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свою позицію він озвучив в ефірі токшоу "Право на владу".

Арахамія заявив, що частина американських ЗМІ поширювала та поширює "відверті фейки" щодо загрози вторгнення російської армії. Він порівняв частину американських ЗМІ із російськими пропагандистами.

"Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни", - сказав Арахамія.

Він вважає, що наразі "йдуть спроби укласти новий договір колективної безпеки", а Україна - лише майданчик для переговорів.

Арахамія також зазначив, що публікація інформації щодо загрози вторгнення російської армії задорого обходиться Україні.