Вперше за багато років: за добу в Україні не було жодного загиблого у ДТП

Вперше за багато років за добу в Україні не було зафіксовано жодного летального випадку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє Новое время.

За два дні кількість ДТП скоротилася на 46%.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він уточнив, що у понеділок, 14 лютого, був один загиблий.

"Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора в нас не було жодного загиблого внаслідок ДТП. Позавчора був один загиблий" , - заявив він.

Він також додав, що тиждень тому за два дні було 13 жертв ДТП.