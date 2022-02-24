Німеччина зніме більшість COVID-обмежень з 20 березня

Федеральний уряд Німеччини погодив скасування більшості COVID-обмежень. Очікується, що даний процес проходитиме поступово, а останні заходи перестануть діяти з 20 березня 2022 року, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, більшість обмежень скасують з 20 березня.

"Ми можемо дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом, ніж в останні кілька тижнів" , - зазначив він.

План з трьох пунктів передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів. Однак експерти в галузі охорони здоров'я як і раніше закликатимуть людей носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Як уточнив Шольц, кампанія з вакцинації точно збережеться на наступну осінь і зиму. Він також підкреслив, що зняття обмежень не означає скасування певних стандартів охорони здоров'я.