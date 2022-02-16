У Держдепі не побачили ознак деескалації з боку РФ
Росія продовжує стягувати війська до кордону України. США не бачать ознак деескалації. Про це заявив на брифінгу глава пресслужби Держдепу Нед Прайс, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Він зазначив, що США знають, що російські "офіційні особи поширювали в пресі історії, які могли б послужити приводом для вторгнення".
Тим часом США "роблять все можливе, щоб знайти мирне вирішення кризи", підкреслив Прайс. Він заявив, що посилення кризи змінить дипломатичні відносини Росії і США.
"Я б не хотів вдаватися в гіпотетичні міркування, в широкому сенсі - це буде звучати і виглядати зовсім інакше", - заявив Прайс.
Представник Держдепу додав, що вікно для дипломатії з Росією залишається відкритим.