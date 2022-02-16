Води Чорного та Азовського морів включили до зони військових ризиків

Лондонський об'єднаний військовий комітет зі страхування морських військових ризиків включив українські та російські води територіальні у Чорному та Азовському морях до списку зон військових ризиків, повідомляє Думська.

Згідно з циркуляром Об'єднаного комітету, який оновили 15 лютого, українські та російські води в Чорному та Азовському морях тепер входять до районів, де можливі «війна, піратство, тероризм та пов'язані з ними небезпеки».