В базі даних Космічних військ США з'явився український супутник

Інформація про ідентифікацію українського супутника Січ-2−30 з’явилася в базі даних Космічних військ США. Про це заявив народний депутат від Слуги народу, член комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, повідомляє Новое время.

За словами Грищука, це означає, що з супутником встановили сталий зв'язок і змогли визначити його як один із космічних об'єктів, який до цього мав лише умовну назву.

"У каталозі це космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою Object AY. Наразі вже відображається на візуалізації як Sich-2−30 (Sich-2−1)! Таким чином, тривають льотно-конструкторські випробування супутника дистанційного зондування Землі Січ-2−30 (Січ-2−1), які мають завершитися в середині березня" , — написав Грищук у Facebook.

Супутник можна знайти за допомогою сервісу Celestrak. У конструкторському бюро Південне та Національному центрі управління та випробувань космічних засобів наразі не коментували цю інформацію.﻿