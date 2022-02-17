У ЗСУ показали фото навчань "Метель-2022"

Сьогодні, 17 лютого, пройшла активна фаза навчань "Заметіль-2022". Військові застосовували безпілотники "Байрактар", протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" і артилерію, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Сьогодні була проведена активна фаза тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки і оборони в рамках командно-штабних навчань "Заметіль-2022" , - інформує Генштаб Збройних сил України.

Військові відпрацювали різні варіанти ведення бою в прикордонній смузі, включаючи взаємодію Сил територіальної оборони і механізованих підрозділів. В ході навчань застосовувалася бойова авіація, Безпілотники, в тому числі "Байрактари", артилерія, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони.

Крім того, в навчаннях були залучені протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П", "Корсар", а також ПТРК "Джавелін" і гранатомети M-141.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний відзначив високу ефективність дій військових, їх згуртованість і взаємодію.

Раніше в рамках навчань "Заметіль-2022" тактична Авіація ЗСУ відпрацювала удари по танкових колонах умовного противника.

Командно-штабні навчання "Заметіль-2022" в Україні почалися 10 лютого, до кінця місяця військові відпрацьовуватимуть навички ведення оборонного бою.