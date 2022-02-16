У Кличка запропонували провести Нацфорум єдності

У партії "УДАР Віталія Кличка" запропонували після Дня єднання провести в Україні Національний форум єдності, повідомляє Обозреватель.

Основною метою заходу має стати заклик зупинити політичні війни між опозицією та владою та узгодити дії щодо запобігання вторгнення РФ.

На цьому наголосив заступник голови партії, керівник виконкому Артур Палатний. За словами політика, на з'їзді партії з ініціативи її лідера, мера Києва Віталій Кличка було ухвалено звернення про необхідність скликання форуму.

Він сказав, що святкування Дня єднання – це позитивний сигнал усьому світу, але успіх країні принесуть реальні вчинки, які об'єднують.

"Мета форуму – не тільки продемонструвати суспільству та всьому світу єдність України та консолідацію всіх здорових політичних сил навколо захисту країни, а й узгодити першочергові дії щодо запобігання загрозі вторгнення РФ та захисту країни" , – заявив Палатний.

За його словами, форум має також дійти згоди щодо меж можливих компромісів та червоних ліній, які не можна перетинати, зокрема щодо Мінських угод. Політик запропонував обговорити на форумі запропонований партією УДАР економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток" та закликав владу та опозицію припинити політичні війни у важкий для країни час.