Поліція Лондона завела справу на фонд принца Чарльза

Поліція Лондона оголосила, що розпочала розслідування щодо благодійного фонду спадкоємця британського престолу принца Чарльза. Ідеться про те, що керівники фонду, можливо, допомогли отримати Орден Британської імперії своєму донору, саудівському мільярдеру, повідомляє Делфи.

В опублікованій у середу заяві поліції йдеться, що розслідування порушено згідно із законом про зловживання, пов'язані з державними нагородами, а рішення про це було ухвалено після оцінки минулорічних повідомлень про те, що керівництво Фонду Принца пропонувало підданому Саудівській Аравії допомогу в отриманні нагороди і потім британського громадянства. .

Поліція наголошує, що жодних формальних допитів і тим більше арештів у цій справі ще не було.

Сам фонд зараз відмовляється коментувати справу, посилаючись на те, що триває офіційне слідство, а раніше запевняв, що сам принц Уельський не має жодного відношення до цього випадку.

У вересні минулого року кілька британських газет отримали інформацію про те, що колишній особистий помічник принца Чарльза і потім директор його фонду Майкл Фосетт допоміг саудівському бізнесмену Махфузу Мареї Мубараку бін Махфузу стати командором Ордену Британської імперії (це третій ступінь ордену. приставку "сер" до імені), а потім у конфіденційному листі обіцяв допомогти з отриманням британського громадянства.

У командори принц Чарльз присвятив саудівця у 2016 році, а листа, який роздобули газети, Фосетт написав у 2017 році.

Сам Махфуз каже, що протизаконного нічого не робив. За даними газети Sunday Times, він пожертвував великі суми на реставраційні проекти фонду, які особливо піклувався сам принц Чарльз.

На початку грудня минулого року Фосетт пішов з посади директора Фонду Принца — спочатку тимчасово, а потім назовні. Паралельно фонд оголосив, що розпочинає власне розслідування.

Прес-служба принца Чарльза запевняє, що сам він нічого не знав про те, що за пожертвування до його фонду комусь обіцяли орден чи британське громадянство.

Чарльз є головою Фонду Принца, але не керує його повсякденною діяльністю.