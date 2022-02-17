Финляндия повысила боеготовность на фоне угрозы Украине от РФ

Фінляндія підвищила рівень боєготовності військових. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

Як інформує пресслужба Сил оборони Фінляндії, рівень боєготовності був підвищений до рівня BRAVO (B). Сили оборони Фінляндії оцінюють рівень безпеки за чотирирівневою системою з кодами A-D, де A – базовий рівень, а D – найвищий рівень.

"Система рівнів безпеки призначена для захисту діяльності персоналу Сил оборони та осіб, які діють у зоні дії Сил оборони" , - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони, ні гарнізони, ні особовий склад Сил оборони не стикаються з більш високою, ніж зазвичай, загрозою насильства чи застосування сили.