Зеленського запросили виступити у Європарламенті
Президента України Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих пленарних сесій Європарламенту (ЄП), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів телефонну розмову із керівником Кабінету президента Європарламенту Алессандро Кіоккетті.
"Від імені глави держави заступник керівника Офісу президента подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій ЄП", - зазначається у повідомленні прес-служби.