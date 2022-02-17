Санкцій США вистачить, щоб зупинити агресію Кремля – посол Маркарова

Санкції, які мають намір запровадити США у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, здатні зупинити агресію﻿. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час телемарафону, присвяченого Дню єднання, повідомляє Ділова столиця.

"США дуже чітко заявили про санкції і насправді є лідером у згуртуванні всієї трансатлантичної спільноти. І ми вперше, мабуть, можемо сказати, що дійсно рівень санкцій, про які ми зараз розмовляємо, і про які США розмовляють з усіма партнерами, - це той рівень, який здатний зупинити агресора" , — сказала вона.

Маркарова нагадала, що в Україну вже прибуло кілька десятків літаків зі зброєю.