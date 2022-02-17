Канадці готові евакуюватися з України через сусідні країни

Канадське МЗС отримало запевнення від влади Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, що у разі загострення ситуації на російсько-українському кордоні канадські громадяни зможуть залишити Україну через прикордонні переходи з цими державами. Про це повідомив телеканал, повідомляє ТАСС.

"Якщо канадці поспішають спробувати залишити Україну, то вони зможуть це безперешкодно зробити через ці чотири країни" , - цитує CBC заяву міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.