У Сіднеї вперше за півстоліття чоловік став жертвою акули. Трагедія сталася на пляжі південно-східного узбережжя.﻿ За словами очевидців, загиблий займався підводним полюванням, повідомляє УНІАН.

Як йдеться у сюжеті ТСН, люди почули несамовитий крик дайвера, якого атакувала велика біла акула. Чоловік з гучним сплеском пішов під воду. Рятувальники розповіли, що тіло загиблого неабияк розірвав хижак, тому шансів на порятунок у нього не було.

Це перший фатальний напад акули в Сіднеї за 60 років. Через можливу загрозу для інших відпочивальників місцева влада закрила кілька пляжів на невизначений термін.